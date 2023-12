DouYu International Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

In den letzten Wochen konnte bei Douyu eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Auswertung der sozialen Medien, die darauf hinweist, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. Daher wird dieses Kriterium positiv bewertet. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge konnte dagegen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb eine neutrale Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Douyu daher eine gute Bewertung für dieses Kriterium.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Douyu liegt bei 29,08, was als gut eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,85, was zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält Douyu daher ein gutes Rating basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Douyu bei 0,781 USD liegt, was einer Entfernung von -23,43 Prozent vom GD200 (1,02 USD) entspricht. Dies wird als schlechtes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,87 USD, was einer Entfernung von -10,23 Prozent entspricht und daher ebenfalls als schlechtes Signal gilt. Somit wird der Kurs der Douyu-Aktie insgesamt als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was im Durchschnitt zu einer negativen Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1,1 USD, was einer potenziellen Steigerung von 40,85 Prozent entspricht und daher als positive Empfehlung bewertet wird. Insgesamt erhält die Douyu-Aktie daher eine neutrale Empfehlung aus Analystensicht.