DouYu International Holdings Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten vier Wochen konnten bei Douyu wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führte zu einer positiven Bewertung der Aktie mit "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Douyu daher auf dieser Stufe eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich jedoch insgesamt als besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen führte zu dem Gesamtergebnis "Schlecht". Negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu dieser Einschätzung führte.

Bei der technischen Analyse der Douyu-Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Hingegen zeigt die kurzfristigere Analysebasis der letzten 50 Handelstage eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Douyu-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dieses Signal bleibt auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage bestehen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Douyu-Aktie aus der technischen Analyse und dem RSI eine Gesamteinstufung von "Neutral".