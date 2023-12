DouYu International Holdings Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Bei Douyu konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen haben. Weiterhin wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst bekommt Douyu für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Douyu waren. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Douyu daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Douyu-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Douyu erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen, die sich im Durchschnitt als "Schlecht" herausstellten. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 43,6 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Douyu damit eine "Neutral"-Bewertung.