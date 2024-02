Dotzano Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse von Dotz Nano zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,19 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,165 AUD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,15 AUD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dotz Nano auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien für Dotz Nano hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Niveau von 60 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25 mit einem Wert von 50 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.