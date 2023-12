Dotzano Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Dotz Nano-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,2 AUD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,14 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht, weshalb die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,16 AUD liegt mit einem Unterschied von -12,5 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik ergibt somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Es gab im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im letzten Monat, wodurch ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dotz Nano auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 55,56 bzw. 58,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Dotz Nano war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen und an anderen Tagen die negative Kommunikation dominanter war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Diskussionen über positive oder negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.