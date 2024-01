Dottikon ES Holding Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Dottikon ES Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für Dottikon Es liegt bei 94,44, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 38,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dottikon Es-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 230,02 CHF. Der letzte Schlusskurs (229 CHF) liegt nur minimal darunter (-0,44 Prozent), wodurch die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (213,27 CHF) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,38 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dottikon Es in Social Media zeigen keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.