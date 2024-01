Dottikon ES Holding Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Dottikon Es-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 230,02 CHF liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 229 CHF weicht somit um -0,44 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 213,27 CHF, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber (+7,38 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Dottikon Es-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu finden sind. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Dottikon Es, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 94,44 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Dottikon Es-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.