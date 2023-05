Dortmund bringt Guerreiro für Bellingham - FCA zunächst ohne Berisha

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

AUGSBURG (dpa-AFX) - Borussia Dortmund bestreitet das richtungsweisende Spiel um die Meisterschaft der Fußball-Bundesliga mit Raphael Guerreiro. Der portugiesische Nationalspieler ersetzt in der Partie beim abstiegsbedrohten FC Augsburg an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den am Knie verletzten Mittelfeld-Antreiber Jude Bellingham. Mit einem Sieg könnte der BVB den FC Bayern in der Tabelle überholen und als Spitzenreiter in den letzten Spieltag gehen. Erstmals im BVB-Kader steht der 17 Jahre alte Julien Duranville.

FCA-Trainer Enrico Maaßen verändert seine Mannschaft nach der Niederlage in Bochum auf drei Positionen. Für Nationalspieler Mergim Berisha startet überraschend Kelvin Yeboah. Für den verletzten Arne Maier beginnt Arne Engels. Mit einem Punktgewinn gegen Dortmund hätten die Fuggerstädter den Klassenerhalt sicher./jrz/cjo/DP/men