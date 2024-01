DorsaVi Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Dorsavi ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. In Bezug auf Dorsavi wurden neutrale Kommentare und Themen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dorsavi-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 45,45.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Dorsavi-Aktie deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Dorsavi basierend auf der Analyse von Sentiment, RSI und technischer Entwicklung.