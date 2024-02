DorsaVi Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) der Dorsavi-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem Wert von 20, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung rund um Dorsavi wird überwiegend positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse sozialer Plattformen. Allerdings waren die Themen in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage für die Dorsavi-Aktie eine Abweichung von +50 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +50 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Dorsavi eine positive Einschätzung basierend auf verschiedenen Indikatoren, sowohl aus technischer als auch aus stimmungsbezogener Sicht.