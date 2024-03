Doro AB Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Doro":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Doro liegt bei 61,54, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 49 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Doro-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen auf sozialen Plattformen. Die Nutzer der sozialen Medien haben vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Doro in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Doro-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 24 SEK liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund eines nahe dem Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 23,14 SEK.

Insgesamt wird die Doro-Aktie basierend auf der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen, während die Gesamtbewertung aufgrund verschiedener Faktoren als "Neutral" eingestuft wird.