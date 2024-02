Doro AB Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Doro":

Die Doro-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 17,69 SEK gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 23,8 SEK, was einem Unterschied von +34,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,07 SEK liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,96 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 21, was bedeutet, dass die Doro-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,96, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung beim Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Doro beschäftigt hat.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung sowohl bei der Analyse der Anleger-Stimmung als auch bei der einfacheren Charttechnik.