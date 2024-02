Dorman Products Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Dorman Products wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und das langfristige Stimmungsbild wird daher als schlecht eingestuft.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der Dorman Products derzeit als neutral einstuft. Der GD200 verläuft bei 79,92 USD, während der Kurs der Aktie bei 82,24 USD liegt, was einer Abweichung von +2,9 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 81,75 USD eine Abweichung von +0,6 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dorman Products mit einem Wert von 25 bewertet. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" liegt das KGV von Dorman Products über dem Durchschnitt um ca. 13 Prozent, was zu einer Überbewertung und einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Dorman Products im letzten Jahr eine Rendite von -13,51 Prozent erzielt, was 4,26 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -14,51 Prozent, wobei Dorman Products aktuell 0,99 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer Gesamtbewertung als neutral führt.