DormaKaba Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Dormakaba-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 424,92 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 428,5 CHF liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,84 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 442,54 CHF, was einer Abweichung von -3,17 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Dormakaba-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Dormakaba zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien als insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende ist Dormakaba mit einer Ausschüttung von 2,15 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (3,02 %) nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,87 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Dormakaba als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 40,42 insgesamt 24 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der 32,58 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

