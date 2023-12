DormaKaba Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Die Aktie von Dormakaba wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Wortbeiträge eine normale Aktivität zeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Dormakaba.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 20,93 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 49, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Somit wird die RSI insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Dormakaba mit einer Ausschüttung von 2,17% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (3,04%) nur leicht darunter, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dormakaba mit 39 einen überbewerteten Stand auf, verglichen mit einem Durchschnitt von 31 in der Bauprodukte-Branche. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.