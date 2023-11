DormaKaba Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Kurs der Dormakaba Aktie liegt mit 410 CHF aktuell -6,73 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies wird als schlechte kurzfristige Einschätzung betrachtet. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -0,36 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild. Hier zeigt die Dormakaba Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesen Punkten als neutral eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Das KGV der Dormakaba Aktie beträgt derzeit 37,18 und liegt damit deutlich über dem Branchenmittel für Bauprodukte von 27,81. Dies ergibt einen Abstand von 34 Prozent und führt zu einer Schlecht-Empfehlung.

Die Diskussionen und Meinungen über Dormakaba in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung hin. In den letzten Wochen überwiegen jedoch neutrale Themen rund um die Aktie. Insgesamt wird das Unternehmen daher als gut bewertet. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Dormakaba gemessen an der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.