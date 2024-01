DormaKaba Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Dormakaba wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in Bezug auf die Diskussionen über das Unternehmen. Auch in den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder besonders positiv noch negativ mit Dormakaba befasst, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Dormakaba-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls ein neutrales Rating.

In der technischen Analyse wird die Aktie von Dormakaba als neutral eingestuft. Der aktuelle Kurs liegt 1,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, während die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei +2,41 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich hat sich die Performance der Dormakaba-Aktie in den letzten 12 Monaten positiv entwickelt. Mit einem Anstieg um 22,95 Prozent hat sie sowohl die durchschnittliche Performance der "Bauprodukte"-Branche als auch die des "Industrie"-Sektors übertroffen. Dies führt zu einem positiven Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse für die Aktie von Dormakaba.