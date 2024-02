DormaKaba Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Sentiment und Buzz rund um Dormakaba wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung lieferten interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führte. Insgesamt ergab sich daher für Dormakaba in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Dormakaba mit einer Dividendenrendite von 2,15 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,80 Prozent in der Branche "Bauprodukte". Die Aktie wird daher als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der "Bauprodukte"-Branche ergab sich, dass Dormakaba in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,74 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,72 Prozent gefallen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0,58 Prozent, und Dormakaba übertraf diesen Durchschnittswert um 14,44 Prozent. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Dormakaba. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.