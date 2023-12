Doric Nimrod Air Two Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Doric Nimrod Air Two-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 101,96 GBP. Der aktuelle Schlusskurs von 118 GBP weicht somit um +15,73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (111,76 GBP) wird mit einem Abweichung von +5,58 Prozent positiv bewertet. Somit erhält die Doric Nimrod Air Two-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Doric Nimrod Air Two liegt bei 16,67 und der RSI25 bei 10,53, was beides auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist.

Auch die Anleger-Stimmung bezüglich der Doric Nimrod Air Two-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Kommentare abgegeben wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Zusammenfassend erhält die Doric Nimrod Air Two-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch anhand der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Bewertung.