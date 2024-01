Doric Nimrod Air Two Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Doric Nimrod Air Two derzeit als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Doric Nimrod Air Two-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 26,67. Dies führt zu einer Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Doric Nimrod Air Two bei einem Wert von 3 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" ist dies deutlich unter dem Durchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs der Doric Nimrod Air Two-Aktie von 118,5 GBP mit +15,33 Prozent Entfernung vom GD200 ein positives Signal darstellt. Jedoch deutet der GD50 auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand nur +4,05 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Schließlich zeigt die Dividende der Doric Nimrod Air Two-Aktie eine Ausschüttung von 16,82 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren von 4,38 % als überdurchschnittlich hoch einzustufen ist. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Dividende ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.