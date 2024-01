Doric Nimrod Air Three Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Doric Nimrod Air Three-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 49,82 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 56 GBP liegt, was einer Abweichung von +12,4 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (52,21 GBP) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+7,26 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt die Doric Nimrod Air Three-Aktie eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt. Insgesamt wird die Doric Nimrod Air Three-Aktie damit mit einem "Neutral"-Rating bewertet.