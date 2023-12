Doric Nimrod Air Three Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Doric Nimrod Air Three Aktie wird derzeit von der technischen Analyse betrachtet. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 25 und deutet auf eine Überverkaufssituation hin, was als "Gut" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Aktie verläuft um +12,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 49,75 GBP, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 51,95 GBP, was einer Abweichung von +7,8 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-wert einstuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Doric Nimrod Air Three in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,98 Prozent, was eine Outperformance von +11,33 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die Aktie 10,26 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.