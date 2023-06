Dorian Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Am 12.06.2023, 19:44 Uhr notiert die Aktie Dorian an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 23.64 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Dorian haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Dorian erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 78,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 61,32 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +17,36 Prozent im Branchenvergleich für Dorian bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 61,32 Prozent im letzten Jahr. Dorian lag 17,36 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Dorian liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus Analystensicht erhält die Dorian-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Dorian weist derzeit eine Dividendenrendite von 17,06 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 7,21 %. Mit einer Differenz von lediglich 9,85 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.