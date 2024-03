Dorian Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Dorian als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dorian-Aktie beträgt 26,04, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 44,25 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dorian bei 4,94, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,26 liegt. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Dividendenrendite der Dorian-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 19,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 19,82) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Dorian-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Dorian derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 32,99 USD, während der Kurs der Aktie bei 37,39 USD liegt, was einer Abweichung von +13,34 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 38,52 USD, was einer Abweichung von -2,93 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Dorian-Aktie damit mit einem Rating von "Gut" bewertet.