Dorchester Minerals Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Dorchester Minerals in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dorchester Minerals wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Dorchester Minerals liegt bei 24,29, was als überverkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 22, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 11,57 Prozent und liegt damit 16,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Dorchester Minerals-Aktie erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Dorchester Minerals-Aktie ein Durchschnitt von 29,4 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,83 USD (+8,27 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs und erhalten ebenfalls ein "Gut"-Rating. Dorchester Minerals erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.