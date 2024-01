Dorchester Minerals Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Dividende von Dorchester Minerals hat derzeit eine negative Differenz von -17,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Diese Bewertung spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider, die das Unternehmen von unseren Analysten erhalten hat.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Dorchester Minerals gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dorchester Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,89 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +3,37 Prozent nahe dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Dorchester Minerals-Aktie einen Wert von 76,02 für den RSI7 und 36,39 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt spiegeln die Bewertungen der Dividende, des Sentiments und Buzz im Internet, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index die Gesamtbewertung von "Schlecht" für Dorchester Minerals wider.