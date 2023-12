Dorchester Minerals Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Dorchester Minerals zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 29,33 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 31,45 USD lag und somit einen Abstand von +7,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 29,12 USD, was einer Differenz von +8 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Dorchester Minerals im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,14 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor liegt sie damit 1,89 Prozent über dem Durchschnitt von 20,25 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dorchester Minerals-Aktie derzeit überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (21,13 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 25) deuten darauf hin. Insgesamt wird die Aktie daher auch in diesem Punkt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger, gemessen durch die Analyse sozialer Plattformen, zeigt neutralen Kommentare und Themen in Bezug auf Dorchester Minerals in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.