Doppelte Auszeichnung für Cannamedical Pharma

Köln (ots) -Bester Medizinalcannabis-Anbieter in Deutschland und Forschungssiegel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)Die Cannamedical Pharma GmbH kann sich gleich über zwei besondere Auszeichnungen freuen: Das 2016 gegründete Unternehmen erhielt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Forschungssiegel "Innovativ durch Forschung" sowie den International Life Science Award 2022 in der Kategorie "Best Medical Cannabis Products Supplier 2022 - Germany"."Wir sind stolz darauf, gleich zweimal ausgezeichnet worden zu sein. Die Awards spiegeln das wider, was uns jeden Tag antreibt: Die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten durch eine breite Auswahl an hochwertigen Cannabinoid-basierten Arzneimitteln zu steigern und die Forschung und Innovation im Bereich Medizinalcannabis voranzutreiben, um zukünftig noch mehr Erkrankten zu helfen", so David Henn, CEO der Cannamedical Pharma.Besondere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft: Innovativ durch ForschungCannamedical forscht seit 2020 in enger Kooperation mit führenden Spezialisten an der Entwicklung neuer Darreichungsformen und deren Marktzulassungen. In 2021 hat die Cannamedical Pharma dazu die erste Patentanmeldung für ein neuartiges Fertigarzneimittel beim Europäischen Patentamt eingereicht und wird Ende 2022 die Produktentwicklung abschließen. Ab 2023 werden die präklinischen und klinischen Zulassungsstudien vorangetrieben.Zudem startete in 2022 Deutschlands erste behördlich genehmigte Schmerzstudie "ESCAPE" mit einem Cannabis-Vollspektrumextrakt unter Listung im Deutschen Register für Klinische Studien (DRKS). Die im Rahmen der Studie erlangten Erkenntnisse über die Behandlung von Schmerzen mit Medizinalcannabis unter Alltagsbedingungen bilden die Grundlage für drei weitere neuartige Extrakt Formulierungen, die ab dem ersten Quartal 2023 auf dem Deutschen Markt eingeführt werden sollen.Seit 2014 wird das Siegel "Innovativ durch Forschung" an Unternehmen vergeben, die innerhalb von Deutschland aktiv forschen und an einer Vollerhebung zur Forschung und Entwicklung teilnehmen. Die besonderen Forschungsleistungen von Unternehmen sollen hervorgehoben und anerkannt werden.Die Daten werden seitens der Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes erhoben. Die Auswertungen über die Forschung und Entwicklung innerhalb Deutschlands sind nicht nur Teil der Berichterstattung der Bundesregierung, der EU und der OECD, sondern bestimmen auch, wie die Forschungs- und Förderpolitik langfristig ausgerichtet werden soll.Patient:innen die besten Produkte zur Verfügung stellenErstmals kann sich Cannamedical auch über den International Life Science Award 2022 in der Kategorie "Best Medical Cannabis Products Supplier 2022 - Germany" freuen. Mit den International Life Sciences Awards werden Unternehmen gewürdigt, die im Besonderen lebensfördernde Arbeit leisten und ihre Branche antreiben.Dazu hat das Forschungsteam von Global Health & Pharma mittels einer umfangreichen Recherche und Überprüfung der Leistungen der Nominierten das Engagement, die Branchenexpertise und das Innovationsvermögen analysiert und bewertet.Cannamedical erhebt dazu seit 2017 umfassende Daten und Analysen über Cannabis Genetiken und Cannabis Kultivierung, welche in enger Zusammenarbeit mit seinen Produktionspartnern in die exklusive Umsetzung übergehen und den Europäischen Patientinnen und Patienten zugänglich gemacht werden.Erst kürzlich hat das Kölner Unternehmen sein Produktsortiment um neuartige, innovative Genetiken erweitert, um so eine spezifische und individuelle Therapie von Patientinnen und Patienten zu ermöglichen. So kommt das Unternehmen seinem Anspruch nach, die Lebensqualität aller Patientinnen und Patienten bestmöglich zu verbessern.Über CannamedicalDie Cannamedical Pharma GmbH ist ein GDP- und GMP-zertifizierter pharmazeutischer Hersteller mit sämtlichen Genehmigungen für den Import, Großhandel und die Freigabe medizinischer Cannabisprodukte auf dem europäischen Markt. Das Unternehmen fokussiert sich darauf, Menschen mit chronischen Krankheiten durch Cannabisprodukte in ausschließlich höchster Qualität zu helfen und beliefert rund 4.000 Apotheken und klinische Einrichtungen. Neben der Lieferung hochwertiger medizinischer Cannabisprodukte konzentriert sich Cannamedical darauf, Ärzt:innen, medizinische Fachleute und Apotheker:innen mit wichtigen Informationen zu versorgen. Produktionspartner in der ganzen Welt halten die höchsten pharmazeutischen Qualitätsstandards - die EU-GMP-Richtlinien (European Good Manufacturing Practice) - ein. Als GDP-zertifiziertes (Good Distribution Practice) Unternehmen stellt Cannamedical sicher, dass bei sämtlichen Schritten innerhalb der Lieferkette von Cannamedical auf die guten Vertriebspraktiken geachtet und entsprechende Qualitätsstandards erfüllt werden. Die Cannamedical Pharma GmbH wurde 2016 von David Henn gegründet, hat ihren Hauptsitz in Köln sowie eine Niederlassung in Großbritannien. Seit 2021 ist das Unternehmen Teil der Semdor Pharma Group - eine der führenden Pharmagruppen in Europa, die sich auf Betäubungsmittel und medizinisches Cannabis spezialisiert hat. Weitere Informationen unter www.cannamedical.com