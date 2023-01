Doppelt geglückte Nachfolgeregelung: sonntag corporate finance begleitet die Gesellschafter der ECG und EFG beim Verkauf an IBYKUS

Wetzlar/Berlin (ots) -sonntag corporate finance, eine deutschlandweit führende M&A-Beratungsboutique mit Fokus auf mittelständische Unternehmensverkäufe, berät René Olde Kalter, den Hauptgesellschafter der www.ecg.eu GmbH ("ECG") und der EFG Europäisches Fördermanagement GmbH ("EFG"), beim erfolgreichen Verkauf beider Gesellschaften an die IBYKUS AG. Das Erfurter Unternehmen zählt zu den führenden IT-Dienstleistern für Unternehmen und Behörden in Deutschland. Die Transaktion erfolgte im Zuge einer perspektivischen Altersnachfolge.Die www.ecg.eu GmbH ist seit 1991 in Deutschland tätig. Ursprünglich ging sie aus der 1984 in Holland gegründeten TBI europe BV hervor, von der sie sich 2004 wieder löste. Die Gruppe entwickelt, implementiert und betreibt seither Web-Applikationen für die Umsetzung und das Management von nationalen und strukturbezogenen Förderprogrammen in mehreren deutschen Bundesländern und EU-Mitgliedsstaaten. Das Hauptprodukt ist Euroka5.0, eine webbasierte Standardlösung, mit der Anwender unter Einbindung aller Akteure den gesamten Förderungsprozess online abwickeln können. Die EFG Europäisches Fördermanagement GmbH entwickelt und erbringt, innerhalb des Geltungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems der ECG, Dienstleistungen bei der Umsetzung und Finanzabwicklung des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Land Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der beiden Unternehmen ist René Olde Kalter, der im Zuge einer perspektivischen Altersnachfolgeregelung sämtliche Unternehmensanteile an die IBYKUS AG veräußert. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibt Herr Olde Kalter den Unternehmen zunächst als Geschäftsführer erhalten."Mit IBYKUS haben wir einen exzellenten Partner gefunden, der unsere Kompetenzen mit seinem Leistungsportfolio optimal ergänzt und die gemeinsame Erfolgsgeschichte von ECG und EFG fortschreiben wird", sagt René Olde Kalter, Hauptgesellschafter der ECG und EFG. "Das erfahrene Team von sonntag corporate finance hat uns während des gesamten Verkaufsprozesses bestens beraten und trägt so einen erheblichen Anteil am erfolgreichen Ausgang der Verhandlungen."Die 1990 gegründete IBYKUS AG aus Erfurt ist auf IT-Lösungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung spezialisiert und bietet E-Government-Lösungen für die Verwaltung von Fördermitteln auf kommunaler, nationaler und europäischer Ebene an. Darüber hinaus unterstützt IBYKUS seine Kunden bei der Auswahl, Planung, Installation und Einrichtung von hoch performanten IT-Systemen sowie mit innovativen Lösungen zur Geschäftsprozessoptimierung auf Basis von SAP sowie eigens entwickelter Unternehmenssoftware. Die starken Kompetenzen in der Softwareentwicklung machen IBYKUS zu einem zuverlässigen Partner für hochkomplexe und kundenindividuelle IT-Projekte. Mit der Akquisition von ECG und EFG beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 290 Mitarbeitende an sechs Standorten in ganz Deutschland.David Weidmann, Partner und zuständiger Projektleiter bei sonntag corporate finance, kommentiert: "Herr Olde Kalter kam bereits mit der IBYKUS AG als potenziellen Käufer auf uns zu. Nach Durchführung der Due Diligence konnten wir die unterschiedlichen Kaufpreisvorstellungen der beiden Parteien auf einen gemeinsamen Nenner bringen und so ein zufriedenstellendes Ergebnis für Käufer und Verkäufer erzielen. Wir sind gespannt auf die weitere Entwicklung und freuen uns, Teil der erfolgreichen Verhandlungen gewesen zu sein."Über sonntag corporate finance und NachfolgekontorDie sonntag corporate finance GmbH ist im Verbund mit der Nachfolgekontor GmbH eines der führenden M&A-Beratungshäuser im deutschen Mittelstand. Das knapp 30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch den gesamten Verkaufsprozess. "Unsere Aufgabe besteht darin, Lebenswerke zu sichern", lautet das Selbstverständnis. Dabei profitieren die Kunden von einem einzigartigen, mehrfach von der Wirtschaftspresse ausgezeichneten Ansatz, der die Identität ihrer Unternehmen in besonderem Maße schützt. Durch den exzellenten Zugang zum Mittelstand hat sich sonntag corporate finance auch als starker Partner an der Seite renommierter nationaler und internationaler Großunternehmen und Investoren bei Zukäufen etabliert.www.sonntagcf.com www.nachfolgekontor.deÜber www.ecg.eu GmbHwww.ecg.deÜber EFG Europäisches Fördermanagement GmbHwww.efg-berlin.euÜber IBYKUS AGwww.ibykus.dePressekontakt:IWK Communication PartnerJudith Spießberger / Carolin ReiterOhmstraße 180802 München+49 89 200030-38sonntag@iwk-cp.comOriginal-Content von: sonntag corporate finance, übermittelt durch news aktuell