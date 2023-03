Doppelspitze: Reich und Meck übernehmen 'Focus'-Chefredaktion

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Das Nachrichtenmagazin "Focus" bekommt eine Doppelspitze: Franziska Reich (49) und Georg Meck (55) übernehmen zum 1. April die Chefredaktion, wie Hubert Burda Media am Dienstag in München mitteilte. Die beiden lösen Chefredakteur Robert Schneider ab, der - wie schon bekannt - in die "Bild"-Chefredaktion zum Springer-Konzern wechselt.

Reich ist die erste Frau an der "Focus"-Spitze. Sie leitet seit Anfang vergangenen Jahres das Politikressort beim "Focus". Zuvor war sie fast 20 Jahre beim Hamburger Magazin "Stern" in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt bis 2019 als Leitung des Politik- und Wirtschaftsressorts.

Georg Meck ist seit Oktober 2021 bei Burda Chefredakteur des Wirtschafts- und Finanztitels "Focus Money". Das werde er auch bleiben, hieß es. Die beiden Redaktionen sollen künftig im Bereich des Wirtschaftsjournalismus enger zusammenarbeiten. Meck war früher bei der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und leitete dort lange das Wirtschaftsressort.

Burda-Vorstand Philipp Welte betonte, der Burda-Verlag habe mit rund 900 Redakteurinnen und Redakteuren ein großes journalistisches Potenzial. "Die neue Focus-Führung zeigt diese Stärke unseres eigenen Teams", sagte Welte. "Und dass wir jetzt eine großartige Journalistin an der Spitze haben, freut mich besonders."

Vorgänger Schneider werde Burda nun zum April auf eigenen Wunsch verlassen, hieß es in der Mitteilung. "Robert Schneider ist einer der besten Blattmacher und ein feinfühliger Journalist. Wir haben exzellent zusammengearbeitet, und er hat dem Magazin und der Marke gutgetan", sagte Welte.

Meck und Reich kümmern sich den Angaben zufolge künftig inhaltlich um die Bereiche Wirtschaft und Politik. Jörg Harlan Rohleder soll als Editorial Director aus der Chefredaktion heraus das Ressorts Agenda verantworten, er ist zudem Chefredakteur des Lifestyle-Magazins "Focus Style".

Neu im "Focus"-Team mit Sitz in Berlin und München ist seit 1. März Frances Uckermann als Creative Director. Chefautor Thomas Tuma werde sich künftig zusätzlich mit der Entwicklung neuer "Focus"-Projekte befassen. Komplettiert werde das Führungsteam durch Kolumnist Jan Fleischhauer sowie Markus Krischer, der für Planung, Koordination und Umsetzung der Sonderpublikationen verantwortlich ist./fd/DP/jha