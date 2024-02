Doordash Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Doordash-Aktie wird laut einer technischen Analyse bewertet, die den Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Durchschnitt des letzten 200 Handelstages liegt bei 87,1 USD, was einer Abweichung von +42,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht erhält. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 107,52 USD, was einer Abweichung von +15,05 Prozent entspricht, und auch hier erhält die Doordash-Aktie ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Doordash-Aktie auf Basis der letzten 7 Tage und 25 Tage betrachtet. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 35,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien zeigt sich, dass die Doordash-Aktie in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare erhalten hat. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, wodurch die Aktie von der Redaktion ein "Gut"-Rating erhält. Allerdings wurde über Doordash weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse des Sentiments und des Buzz in sozialen Medien.

Zusätzlich zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ war. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Doordash, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Diese Bewertungen basieren auf einer technischen Analyse, dem Relative Strength Index, dem Sentiment und dem Buzz in sozialen Medien sowie dem Anleger-Sentiment. Die Doordash-Aktie erhält demnach unterschiedliche Bewertungen, die insgesamt zu einer positiven Einschätzung führen.