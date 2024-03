Doordash Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei Doordash liegt der RSI bei 19,13, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 32,07 und wird als „Neutral“ bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von „Gut“ führt.

Auch das Sentiment und der Buzz um Doordash wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine „Gut“-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung von „Schlecht“ führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Doordash veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung von „Schlecht“ führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Doordash aktuell bei 89,63 USD. Dies wird als „Gut“ eingestuft, da der Aktienkurs selbst bei 131,8 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +47,05 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) steht derzeit bei +17,61 Prozent, was ebenfalls ein „Gut“-Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von „Gut“ basierend auf beiden Zeiträumen.