Doordash Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Doordash liegt bei 18,14 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Doordash-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Doordash betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurde vor allem über negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Betrachtung führt.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Doordash-Aktie sind 3 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Doordash vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 101,25 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um -23,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (132,4 USD) fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse erhält die Doordash-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.