Doordash Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Doordash-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 86,56 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +14,14 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 40,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Die Bewertungen von insgesamt 7 Analysten für die Doordash-Aktie ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 101,25 USD, was einem Abwärtspotential von -16,84 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet und die Aktie erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt einen stark negativen Trend in den letzten zwei Wochen. Anleger äußerten sich überwiegend negativ, insbesondere in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Doordash-Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.