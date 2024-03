Doordash Aktie: Was war das denn?

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von Doordash, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Die Technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie (132,55 USD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (90,92 USD) liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (114,63 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten Bewertung als "Gut" führt.

Die Analysten haben der Doordash-Aktie in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält die Aktie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine negative Entwicklung des Kurses und setzen das mittlere Kursziel bei 101,25 USD, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".