Doordash Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen zu Gesamtbewegungen wird dabei betrachtet, wobei die Normspanne von 0 bis 100 reicht. Der RSI für Doordash liegt bei 30,22, was auf eine als "Neutral" eingestufte Situation hindeutet, die weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 beträgt 40, was ebenfalls auf eine "Neutral" bewertete Situation hindeutet, die weder überkauft noch -verkauft ist.

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Doordash-Aktie über die letzten 200 Handelstage, was aktuell 79,06 USD beträgt. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 105,59 USD (Unterschied +33,56 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (95,01 USD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+11,14 Prozent), wodurch die Doordash-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Doordash in den sozialen Medien beobachtet, was auf eine positive Stimmung der Marktteilnehmer und somit eine "Gut"-Bewertung hindeutet. Die Häufigkeit der Beiträge zu Doordash in den sozialen Medien zeigt jedoch eine normale Diskussion, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann auch durch weiche Faktoren wie die Kommentare in den sozialen Medien beeinflusst werden. Die Analyse ergab, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass Doordash als "Neutral" eingestuft werden muss, basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.

