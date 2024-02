Doordash Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse der Doordash-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 85,99 USD, während der aktuelle Kurs bei 114,69 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +33,38 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 105,84 USD liegt mit einer Abweichung von +8,36 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Doordash-Aktie liegt bei 59,47, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 41,19 im neutralen Bereich, was die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festlegt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Schlecht"-Rating, da die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt ist und das Unternehmen weniger Beachtung erfährt. In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion verstärkt auf negative Themen bezogen, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.