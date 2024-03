Doordash Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in Bezug auf Doordash ist größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Doordash daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich Doordash derzeit in einem positiven Trend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 92,91 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 137,24 USD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (118,9 USD) zeigt eine positive Abweichung zum letzten Schlusskurs. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Doordash eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen in den letzten zwölf Monaten ein ausgewogenes Bild: 3 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Dies entspricht im Schnitt einer "Neutral"-Bewertung. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 101,25 USD, was einer möglichen negativen Abweichung von -26,22 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Doordash somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls positive Signale. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Doordash-Aktie führt.