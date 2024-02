Doordash Aktie: Unfassbarer Gewinn!

In den letzten vier Wochen konnte bei Doordash eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Doordash daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Doordash-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Handelstage überverkauft ist. Daher wird eine Bewertung von "Gut" vergeben. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Doordash-Aktie als "Neutral" eingestuft, wobei 4 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Doordash, und das Kursziel der Analysten wird bei 94,5 USD angesiedelt. Dies würde zu einer negativen Performance von -25,16 Prozent führen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Doordash derzeit ein "Gut" ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine positive Wertentwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.