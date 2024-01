Doordash Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von Doordash wird nicht nur anhand harter Faktoren wie Umsatz und Gewinn bewertet, sondern auch anhand weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt hierbei eine wichtige Rolle. In den vergangenen Monaten zeigte sich, dass die Diskussionsintensität rund um Doordash nur eine schwache Aktivität im Netz hervorbrachte, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte.

Auch aus charttechnischer Sicht erhält die Doordash-Aktie eine positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 77,73 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 98,89 USD, was einer positiven Abweichung von 27,22 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt und der 200-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen für Doordash liegen im vergangenen Jahr bei 5 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 81,22 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs eine mögliche negative Abweichung von -17,87 Prozent und somit eine "Schlecht"-Empfehlung bedeutet. Insgesamt erhält die Doordash-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Doordash eine Ausprägung von 66,25, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 43,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Doordash-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Bewertungen und Empfehlungen von Analysten und charttechnischen Analysen vorliegen.