Doordash Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Doordash wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Doordash in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht jedoch eine insgesamt positive Anleger-Stimmung gegenüber Doordash. In den vergangenen zwei Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Gesamteinschätzung als "Neutral" ausfällt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Doordash bei 85,47 USD liegt, während die Aktie selbst bei 116,01 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +35,73 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 105,16 USD einen Abstand von +10,32 Prozent auf. Demnach erhält Doordash insgesamt die Bewertung "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für Doordash vergeben. Langfristig wird der Titel damit insgesamt als "Neutral" eingestuft. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -18,54 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 94,5 USD, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Neutral" eingestuft.