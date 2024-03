Doordash Aktie: Jubelschreie!

In den letzten beiden Wochen wurde Doordash von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine Zunahme positiver Kommentare über Doordash in Social Media, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Doordash wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie damit ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Doordash verläuft aktuell bei 92,91 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 137,24 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +47,71 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +15,42 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Doordash insgesamt 7 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 101,25 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -26,22 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Doordash damit eine "Neutral"-Bewertung.