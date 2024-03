Doordash Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken größtenteils negativ. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, während an nur zwei Tagen positive Themen überwogen. Besonders intensiv wurde über negative Themen bezüglich des Unternehmens Doordash diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Schlecht" eingeschätzt.

Die Trendfolgeindikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, wurden ebenfalls analysiert. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Doordash-Aktie beträgt 90,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 130,45 USD liegt, was einer Abweichung von +44,51 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Doordash eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 113,24 USD ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage beträgt 39, was darauf hindeutet, dass die Doordash-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 33,92, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten schätzen die Doordash-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral" ein, basierend auf 18 Bewertungen, von denen 3 als gut, 3 als neutral und 1 als schlecht eingestuft werden. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 101,25 USD, was einer Erwartung von -22,38 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.