Doordash Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Aktuell weist die Doordash-Aktie einen RSI-Wert von 23 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 37,16 und zeigt somit weder Überkauftheit noch Überverkauftheit, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Doordash basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Doordash ist insgesamt negativ. Die vorherrschenden Themen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen sind überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Analysten sind langfristig neutral eingestellt, wobei 3 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 101,25 USD, was auf eine zukünftige Performance von -18,72 Prozent hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Doordash-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 87,67 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 108,39 USD liegt. Beide Werte liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs von 124,57 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Doordash also auf Basis des RSI, der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.