Donnelley Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Donnelley hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 62,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +41,82 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,06 Prozent verzeichnete, lag Donnelley mit 51,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhielt Donnelley gemischte Bewertungen. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert wurden positiv bewertet. Insbesondere die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die Analysteneinschätzung ergab, dass von insgesamt 18 Analysten 1 eine "Gut"-Bewertung abgab, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 55 USD, was einer Erwartung in Höhe von -11,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.