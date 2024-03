Donnelley Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Donnelley verschlechtert. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde keine signifikante Veränderung festgestellt. Insgesamt erhält Donnelley daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Donnelley-Aktie bei 63,9 USD liegt, was einer Entfernung von +17,59 Prozent vom GD200 (54,34 USD) entspricht. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 62,74 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Donnelley-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Donnelley weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,79 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,08 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 22,34, was bedeutet, dass die Börse 22,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Donnelley zahlt. Dies ist 64 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 62. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.