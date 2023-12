Donlinks Investment Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Aktie von Asia - Potash Investment Guangzhou weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 %. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -3,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -8,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,68 Prozent im Branchenvergleich für Asia - Potash Investment Guangzhou. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit 4,68 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien herrschen derzeit überwiegend negative Meinungen rund um die Aktie von Asia - Potash Investment Guangzhou. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Schlecht" ein, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Asia - Potash Investment Guangzhou-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.