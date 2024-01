Donkeyrepublic Holding AS Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Donkeyrepublic Aps-Aktie erhält gemäß der Analyse der Stimmung und Diskussion ein "Neutral"-Rating. In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung im Anleger-Sentiment, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen in den sozialen Medien weder besonders positiv noch negativ diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Donkeyrepublic Aps-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 0,8 EUR, während der aktuelle Kurs bei 0,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -9,09 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Donkeyrepublic Aps-Aktie liegt bei 43,75, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt eine neutrale Einschätzung von 59,35. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Gesamteinschätzung laut der technischen Analyse.

Insgesamt kann die Donkeyrepublic Aps-Aktie gemäß der Stimmungs- und Diskussionsanalyse sowie der technischen Analyse als neutral bewertet werden.