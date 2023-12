Donkeyrepublic Holding AS Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Donkeyrepublic Aps-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,81 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,65 EUR liegt, was einem Unterschied von -19,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,82 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-20,73 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Donkeyrepublic Aps ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Donkeyrepublic Aps-Aktie, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Donkeyrepublic Aps liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hindeutet, und der RSI25 bei 74, was ebenfalls als überkauft gilt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.