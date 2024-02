Dongzhu Ecological Environment Protection Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Dongzhu Ecological Environment Protection eingestellt waren. Die Diskussion war größtenteils negativ geprägt, und es gab keine positiven Meinungen. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral aufgenommen. Daher erhält Dongzhu Ecological Environment Protection insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,89 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 5,43 CNH weicht somit um -38,92 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 6,87 CNH eine Abweichung von -20,96 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dongzhu Ecological Environment Protection-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dongzhu Ecological Environment Protection derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 1,38 Prozentpunkte (0,17 % gegenüber 1,55 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dongzhu Ecological Environment Protection liegt bei 24,19, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 67, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.